- "Non è la maggioranza a dire all'opposizione cosa dire e come dirlo". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in risposta al presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha definito "gravissime" le parole del leader Pd da Berlino. (Rin)