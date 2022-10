Cina-Usa: da Pechino messaggio di distensione alla vigilia del Congresso, si può andare d'accordo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partita con gli Stati Uniti è certamente la più decisiva per il futuro della Cina e non è un caso che, con l’avvicinarsi dell’inizio del Congresso, l’amministrazione del presidente Joe Biden abbia significativamente aumentato la pressione nei confronti dei vertici del Partito comunista. Mercoledì 12 ottobre la Casa Bianca ha presentato la nuova strategia per la sicurezza nazionale, importante documento programmatico la cui pubblicazione è stata più volte rimandata. Nel testo l’amministrazione Usa definisce la Cina una minaccia all’ordine internazionale più pressante rispetto a una Russia considerata “in declino”. Sempre negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove, importanti restrizioni alla vendita di tecnologie per la produzione di semiconduttori alla Cina, e hanno minacciato lo stop alla vendita di nuovi dispositivi tecnologici negli Usa dei colossi cinesi Huawei e Zte. La tempistica sembra suggerire la volontà di Washington di spingere i delegati del Partito comunista ad abbandonare la cosiddetta “diplomazia del lupo guerriero”, che ha caratterizzato l’atteggiamento di Pechino nei principali consessi internazionali negli ultimi anni. (segue) (Cip)