Cina-Usa: da Pechino messaggio di distensione alla vigilia del Congresso, si può andare d'accordo (6)

- Tale politica ha come uomo simbolo il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, che a partire dal 2020 ha sferrato attacchi verbali sempre più duri contro gli Stati Uniti in occasione delle quotidiane conferenze stampa a Pechino, ma come promotore il ministro degli Esteri Wang Yi, il cui destino politico sarà tutto da scrivere in questi giorni. Considerato un alleato importantissimo di Xi Jinping, Wang potrebbe essere promosso al Politburo in luogo di Yang Jiechi quale responsabile della politica estera del partito, ma alla luce dei suoi 68 anni di età potrebbe anche essere costretto al pensionamento. Un possibile successore di Wang alla guida della diplomazia cinese è Liu Haixing, oggi vice direttore della Commissione per la sicurezza nazionale, considerato promotore di un approccio molto più morbido nelle relazioni internazionali. (segue) (Cip)