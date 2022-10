Cina-Usa: da Pechino messaggio di distensione alla vigilia del Congresso, si può andare d'accordo (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale vice ministro Ma Zhaoxu, altro nome papabile, è invece un grande esperto di Asia centrale, e potrebbe favorire una strategia volta a soverchiare la storica influenza russa in quella regione. La relazione con Mosca potrebbe essere un altro dei grandi temi toccati dal discorso di Xi dinanzi ai delegati del partito, i cui vertici mostrano un’insofferenza verso l’alleanza proporzionale alle difficoltà incontrate dai militari russi sul terreno in Ucraina. Anche se la Cina continua a tenersi formalmente a debita distanza dal conflitto, l’imbarazzo per i suoi risvolti è stato confermato dallo stesso Putin, che durante l’ultimo colloquio tenuto con l’omologo Xi a Samarcanda lo scorso 16 settembre ha fatto riferimento alle “preoccupazioni” espresse da Pechino. (segue) (Cip)