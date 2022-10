© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà all'amico Ignazio La Russa per le minacce ricevute dai soliti rottami politici nostalgici del comunismo. Non ci faremo certo intimidire da questa gente: daremo presto all'Italia un governo di patrioti". Lo scrive su Twitter il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista Fazzolari (Com)