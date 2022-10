Parlamento: Meloni, da Letta parole gravissime, si scusi immediatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono gravissime le parole pronunciate dal segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a margine del congresso dei Socialisti europei a Berlino. Affermare all'estero che l'elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento italiano sia motivata da una sedicente 'logica perversa' e 'incendiaria' e che la scelta dei parlamentari italiani confermi 'le peggiori preoccupazioni in giro per l'Europa' è scandaloso e rappresenta un danno per l'Italia, le sue più alte istituzioni e la sua credibilità internazionale. Letta si scusi immediatamente". Lo afferma in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)