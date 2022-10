Parlamento: Candiani (Lega), Pd prenda distanze da dichiarazioni d'odio contro Fontana e La Russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui presidenti di Senato e Camera, "ai quali esprimiamo totale solidarietà, si stanno concentrando dichiarazioni e dimostrazioni di odio da parte di quella stessa Sinistra che poi pretende invece di dare lezioni di democrazia. Auspichiamo che in questa circostanza ci sia da parte dei partiti che la rappresentano in Parlamento una netta e rapida presa di distanza, a partire dal Partito democratico. Non farlo significherebbe dimostrare per l'ennesima volta l'esistenza di un loro legame con certe espressioni e manifestazioni violente di piazza di queste ultime ore. E' inammissibile che in Italia affermare di amare il proprio paese, di avere senso della Patria e delle istituzioni e dichiararsi orgogliosamente cattolico possa generare reazioni gravissime come queste". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega, Stefano Candiani. (Com)