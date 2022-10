Milano: De Corato, nuovo governo affronti tema sui minori non accompagnati che delinquono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nuovo Governo dovrà affrontare anche questo tema sui minori non accompagnati che delinquono, completamente dimenticato, ignorato e mai preso in seria considerazione, soprattutto dall'ex Ministro Luciana Lamorgese”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, commentando l’arresto di un ragazzino marocchino 12 enne arrestato, per la terza volta in una settimana, mentre rapinava dei turisti. “Io mi domando come mai la Magistratura non provveda immediatamente e con misure più efficaci. Che senso ha che le forze dell’ordine arrestaino questi delinquenti, che poi vengono mandati in comunità, e dopo poche ore fuggono e sono nuovamente in città a compiere furti e rapine?”. “La vera regia nazionale - conclude - non deve essere quella di accogliere i minori stranieri non accompagnati, ma quella di non farli più arrivare”. (Com)