Haiti: Onu, gruppi armati usano violenza sessuale per instaurare paura nella popolazione

- I gruppi armati che controllano ampie zone della capitale di Haiti, Port-au-Prince, ricorrono alla violenza sessuale per "instaurare la paura" nella popolazione, con un numero di abusi in "allarmante" crescita nelle ultime settimane. Lo affermano in un comunicato l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) e l'Ufficio Onu a Haiti. Nada al Nashig, direttrice ad interim dell'Ohchr, ha parlato di "testimonianze orribili" da parte delle vittime, che sottolineano la necessità di "un'azione urgente per fermare i comportamenti depravati e per garantire che i responsabili siano assicurati alla giustizia". Secondo l'Onu, tra le vittime di abusi sessuali ci sarebbero anche bambini di dieci anni e persone anziane. Si sarebbero verificati anche episodi di stupri di gruppi durati ore, anche in presenza di bambini o genitori delle vittime. "Rifiutare richieste sessuali può portare a ritorsioni, inclusi omicidi e incendi dolosi", si legge nella dichiarazione congiunta. Tali episodi avvengono in un clima di "totale impunità", con i gruppi armati che continuano a controllare circa il 60 per cento della regione metropolitana di Port-au-Prince. (segue) (Mec)