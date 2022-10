Haiti: Onu, gruppi armati usano violenza sessuale per instaurare paura nella popolazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, lo scorso 26 settembre, la rappresentante Onu nel Paese, Helen La Lime, ha esortato il consesso ad agire con urgenza per salvare il Paese dalla "catastrofe umanitaria". "Ci aspettiamo che la sicurezza alimentare deteriori ulteriormente quest'anno, superando il record di 4,5 milioni di persone in una situazione di insicurezza alimentare acuta", ha affermato. Le Nazioni Unite, tuttavia, non sono nelle condizioni di aiutare chi ha bisogno. Le bande che circondano la capitale, ha spiegato La Lime, stanno bloccando l'accesso alle forniture di carburante e ai principali hub logistici, inclusi porti e aeroporti, nonché l'accesso stradale ad altre aree del paese. (segue) (Mec)