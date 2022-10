Roma: striscione e scritte contro La Russa al Colosseo e Garbatella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo, nella notte, ignoti hanno imbrattato la sede di Fd'I alla Garbatella, quartiere in cui è cresciuta Giorgia Meloni ma che annovera anche un forte radicamento di realtà di sinistra. A denunciare l'atto vandalico è stato il deputato e coordinatore romano del partito, Massimo Milani: "Condanno fortemente il grave atto intimidatorio nei confronti della seconda carica dello Stato e chiedo a chi ha responsabilità politica di abbassare i toni, perché generare un clima di odio in questo momento delicato per l'Italia è nocivo e da irresponsabili. Mi auguro che ci sia una ferma condanna anche dai partiti di opposizione e che i responsabili siano celermente individuati". Messaggi di solidarietà sono arrivati da diversi esponenti del centrosinistra, a partire dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha commentato: "Le scritte in una sede romana di Fd'I e lo striscione contro il neo presidente del Senato La Russa sono gesti che vanno condannati senza esitazione, Roma è città aperta che ha tra i suoi valori fondanti tolleranza e rispetto delle diversità". (Rer)