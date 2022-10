© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà al presidente del Senato, Ignazio La Russa, vittima di minacce e attacchi volti a intimidire le istituzioni e i suoi rappresentanti. Il Paese ha bisogno di unione e non di messaggi e azioni divisive e inneggianti all’odio". Lo afferma in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. (Com)