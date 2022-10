Energia: operatore polacco Pern, flussi di petrolio tramite oleodotto Druzhba ripresi appieno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I flussi di petrolio attraverso il segmento danneggiato dell’oleodotto Druzhba sono ripresi. Lo ha reso noto l’operatore polacco Pern. L’azienda ha spiegato che è stata ripristinata la “piena funzionalità" dell’oleodotto. Martedì scorso era stato scoperta una perdita e Pern aveva dichiarato mercoledì che non c’erano segni di una manomissione di terze parti. “Le cause che hanno condotto alla fuoriuscita sono oggetto di indagine. Attualmente l’attività di Pern si concentra sulla pulizia dell’area coinvolta e sulla ripresa delle condizioni originali”, ha aggiunto la società. Ieri, da una prima analisi dell’operatore, è emerso che la perdita che ha causato la chiusura parziale dell’oleodotto Druzhba, che collega la Russia alla Germania, ha avuto cause accidentali. (Vap)