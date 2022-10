Salute: Baldassarre (Lega), tema al centro del prossimo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono sempre in prima fila per sensibilizzare le donne sulla prevenzione e per la lotta al tumore al seno, rispetto alle quali sono benvenute tutte le manifestazioni finalizzate a mobilitare la società, come "Roma Breast Days", che ringrazio, e che mi vede impegnata anche per 'Rema/Roma per la vita', seconda edizione, con l'obiettivo di mettere insieme sport e salute". Così Simona Baldassarre, eurodeputata e medico, responsabile del dipartimento Famiglia della Lega, in una nota in merito alla sua partecipazione alla gara di canottaggio che si svolge nell'ambito del convegno internazionale "Roma Breast Days" sulle neoplasie mammarie. "Ringrazio Giovanni Dal Pra per l'invito e per il suo impegno - continua l'eurodeputata - Oggi il tumore al seno è ancora la neoplasia più diffusa fra le donne, che si può guarire nel 88 per cento dei casi a cinque anni dalla diagnosi, anche grazie alle diagnosi precoci. Bisogna tenere alta l'attenzione su questi temi con eventi come questo, con una gara solidale a supporto delle donne operate di tumore al seno. La mia vita professionale e politica ruota intorno alle battaglie per la Sanità e per il sostegno alla famiglia. Come medico e come deputata, le politiche sociali e per la salute sono due facce della stessa medaglia rispetto alle quali vedremo presto il prossimo governo impegnato con dedizione e slancio", conclude Baldassarre. (Com)