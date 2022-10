Milano: De Corato, questa mattina nell'hinterland raccolte tantissime firme contro Area B

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina sono stato presente ad alcuni gazebo organizzati da Fratelli d'Italia per dire no ad area b, in diversi comuni dell'hinterland milanese e, in particolare, ho visitato Trezzano sul Naviglio e Rozzano. Le tante firme raccolte durante il corso della mattinata, sono l'ennesima conferma che questa misura della Giunta di centrosinistra, è una scelta ideologica e penalizzante, soprattutto per gli automobilisti provenienti da tutta la città metropolitana".Lo afferma in una nota il neo Onorevole alla Camera dei Deputati ed ex assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato. "Nonostante il coro di protesta sollevatosi tra sindaci dell'hinterland, tassisti e pendolari - prorgur l'esponente di Fratelli d'Italia - Sala si tappa le orecchie e finge di non sentire. Ma oltre a non sentire, evidentemente, vive in un mondo parallelo dove non si sta vivendo una grave crisi economica, un caro bollette e, in generale, nel quale non ci sono già abbastanza difficoltà da fronteggiare. E così costringe 483mila proprietari di auto (165mila dei quali milanesi) e dell'hinterland a scordarsi di poter entrare a Milano. "Sono 403mila – ha poi concluso il Deputato - gli ingressi registrati ogni giorno in Area B e questo provvedimento interessa quasi 50mila veicoli, secondo i dati di Amat, Agenzia mobilità ambiente e territorio del Comune di Milano. Cinquantamila persone, purtroppo, hanno già dovuto appendere le chiavi delle proprie autovetture al chiodo".(Com)