Alpini: Gasparri (FI), auguri per 150 anni di una storia italiana

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- “Auguri al corpo degli Alpini per i 150 anni di storia. Una storia tutta italiana fatta di sacrificio, lealtà e fedeltà ai valori del tricolore e della nostra Patria. Simbolo di resistenza e tenacia, si sono sempre distinti con eroismo nelle grandi e drammatiche vicende belliche del secolo scorso, nel soccorso alle popolazioni colpite da calamità e nelle missioni di pace all’estero. Grazie alle donne e agli uomini che con orgoglio hanno indossato e indossano la loro divisa e la ‘penna’ sul cappello”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in una nota. (Com)