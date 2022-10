Roma: 73enne tailandese in vacanza si smarrisce, tratto in salvo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri un tailandese di 73 anni mentre si trovava in piazza della Rotonda al Pantheon con un gruppo turistico, insieme alla moglie e alle figlie, ha fatto perdere le proprie tracce. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di piazza Venezia, fornendo una descrizione di come era vestito e una foto. Il cellulare dell'uomo risultava scarico e i militari hanno diramato le ricerche a tutte le pattuglie sul territorio. Inoltre, è stato avviato il piano provinciale per le ricerche delle persone scomparse dalla prefettura. Poco fa l'anziano è stato ritrovato dai carabinieri: l'uomo era molto disorientato e si trovava al Portico d'Ottavia. Tratto in salvo, ora è stato riaffidato ai familiari e sono state informate le autorità consolari tailandesi. (Rer)