Regno Unito: attiviste che hanno imbrattato quadro di van Gogh apparse in tribunale

- Le due attiviste per il clima che ieri hanno imbrattato con la zuppa il dipinto "I Girasoli” di Vincent van Gogh alla Galleria nazionale di Londra sono apparse oggi in tribunale. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. Le due donne di 20 e 21 anni sono indagate in relazione all’episodio ma negano l'accusa di danni. Davanti ai magistrati in un'udienza separata è apparsa anche una terza attivista, anche lei dichiaratasi non colpevole, accusata di aver spruzzato vernice sull'insegna "New Scotland Yard" presso il quartier generale della polizia metropolitana a Londra. Le due militanti per il clima che hanno lanciato la zuppa sul quadro hanno dichiarato di voler protestare contro lo sfruttamento dei giacimenti di combustibili fossili nel Regno Unito. Dopo il lancio, le due ragazze hanno chiesto se vale di più l'arte o la vita, lamentando il fatto che si è più preoccupati "di proteggere un quadro che di proteggere il pianeta". Diversi agenti sono arrivati rapidamente sulla scena e hanno arrestato le due attiviste dopo la loro iniziativa. La National Gallery ha chiarito che il dipinto non ha subito alcun danno in quanto protetto da un vetro, ma lo stesso non si può dire della cornice, che presenta alcuni danni lievi. L'opera, dipinta nel 1888, è una delle sette raffigurazioni di girasoli che Van Gogh dipinse alla fine del XIX secolo per decorare la sua casa di Arles prima della visita dell'amico Paul Gauguin. L'organizzazione ambientalista Just Stop Oli ha organizzato diverse proteste a Londra nelle ultime settimane per chiedere l'impegno del governo britannico a porre fine alla concessione di nuove licenze per i combustibili fossili. (Rel)