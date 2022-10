Milano: Roggiani (PD), gesti come imbrattamento murale Ortica non troveranno mai legittimazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vili hanno imbrattato il murale dedicato alle antifasciste e agli antifascisti all’Ortica. Un gesto vergognoso che offende la memoria e la Resistenza, compiuto nei giorni in cui a Roma si stavano eleggendo i presidenti delle due aule, un passaggio istituzionale fondamentale della nostra Repubblica”. Lo afferma in una nota la deputata e segretaria del PD Milano Silvia Roggiani in un post pubblicato su Facebook. “A nome di tutto il Partito Democratico Milano Metropolitana esprimo la nostra più ferma condanna - aggiunge -. Intolleranza, odio e violenza non dovranno mai trovare legittimazione. Continueremo a portare avanti la memoria e l’esempio di chi ha perso la vita sotto la terribile dittatura fascista. Ortica non si chinerà”. (Com)