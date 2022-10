Iraq: premier uscente Kadhimi nomina nuova ministra delle Finanze ad interim (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ismail, che è anche ministro del Petrolio, era stato temporaneamente assegnato alla guida del dicastero delle Finanze dopo le dimissioni di Ali Abdul Amir Allawi: quest’ultimo aveva deciso di andarsene per protesta contro quella aveva definito la “corruzione diffusa” e “l'influenza dei partiti politici sulle entrate del Paese”. Giovedì 13 ottobre, il parlamento iracheno ha eletto il politico curdo Abdul Latif Rashid come nuovo presidente della Repubblica. Quest’ultimo ha subito nominato Mohammed Shia al Sudani come primo ministro designato, ponendo fine a un anno di stallo dopo le elezioni nazionali dell'ottobre dello scorso anno. (Irt)