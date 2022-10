Ue: Scholz invoca la fine dell’unanimità per le decisioni di politica estera europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha invocato una riforma dell’Unione europea che la renda adeguata all’adesione di nuovi membri e una sua maggiore autonomia militare. Lo ha fatto parlando al congresso del Partito dei socialisti europei (Pse) a Berlino. Pur riconoscendo che serva ancora “molta persuasione”, Scholz ha sottolineato la necessità di abolire il principio dell’unanimità per le decisioni di politica estera ma anche in altre materie, come le tasse. “Se aspiriamo a un’Europa geopolitica, allora le decisioni a maggioranza sono un guadagno e non una perdita di sovranità”, ha affermato il cancelliere tedesco. A proposito di autonomia militare, Scholz ha detto che occorre un approvvigionamento coordinato di armi ed equipaggiamenti in Ue, oltre alla costituzione di una forza di risposta rapida entro il 2025 e di un quartier generale per le Forze armate europee. (Geb)