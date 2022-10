Uil: Serracchiani (Pd), congratulazioni a Bomardieri per rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- “A Pierpaolo Bombardieri le mie sincere congratulazioni per la sua rielezione a segretario generale della Uil, segno del buon lavoro finora svolto. La delicata fase che il Paese ha di fronte ci impone di confermare e rafforzare il confronto fra di noi per la tutela del mondo del lavoro in tutte le sue forme e per lo sviluppo. Oggi più che mai credo sia utile una collaborazione nel rispetto dei ruoli che rivestiamo nella politica e nella società”. Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, in una nota.(Com)