Iran: gli scioperi paralizzano il Kurdistan, gli studenti scendono in piazza a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono per la quinta settimana consecutiva in Iran le proteste innescate dalla morte della 22enne curda Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran, dopo essere stata arrestata dalla “polizia morale” per non aver indossato il velo in modo corretto. Nonostante la repressione delle forze di sicurezza che, secondo le ultime stime fornite dall’organizzazione non governativa Iran Human Rights, avrebbe provocato oltre 200 morti, sono in corso scioperi e cortei anti-governativi in numerose città del Paese, inclusa la capitale Teheran. L’emittente televisiva vicina all’opposizione iraniana all’estero “Iran International” riferisce di negozi e mercati chiusi in diverse città della provincia occidentale del Kurdistan iraniano, tra cui Sanandaj, Mariwa e Saqqaz. A Teheran, gli studenti di diverse università sono scesi in piazza scandendo slogan contro le autorità e a favore delle libertà delle donne. L'ampia interruzione di Internet in alcune parti del Paese non ha impedito la pubblicazione in rete di diversi filmati che mostrano cittadini e studenti protestare a Teheran, in Kurdistan, Ardabil, Kermanshah, Hamedan, Rasht, Isfahan, Karaj e Mashhad. (segue) (Res)