Iran: gli scioperi paralizzano il Kurdistan, gli studenti scendono in piazza a Teheran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha affermato ieri sera che la Repubblica islamica “non verrà sradicata” tanto facilmente. In un discorso trasmesso dalla tv di Stato, Khamenei ha paragonato l’Iran nato dalla rivoluzione del 1979 a un albero incrollabile. "La piantina è diventata ora un albero potente e nessuno dovrebbe osare pensare di poterlo sradicare". Nonostante le parole del leader supremo, tuttavia, stanno emergendo le prime crepe all’interno delle élite della politica iraniana. Il consigliere della guida suprema dell’Iran ed ex presidente del parlamento, Ali Larijani, ha affermato in un’intervista rilasciata al quotidiano “Ettala’at” che le forze di polizia non dovrebbero essere coinvolte nelle questioni relative all'hijab islamico. "Quando il 50 per cento delle donne nel Paese non osserva completamente l'hijab, la polizia non dovrebbe essere coinvolta in questo problema", ha affermato Ali Larijani. Secondo l’ex presidente del parlamento, tra gli illustri esclusi alla corsa alle presidenziali del 2021, "la legge sull'hijab dovrebbe essere trattata allo stesso modo della legge che vieta le apparecchiature satellitari", ha affermato. "Poiché le autorità non sono rigide con le persone che utilizzano apparecchiature satellitari, nonostante esista una legge che ne vieta l'uso, lo stesso approccio dovrebbe essere adottato per quanto riguarda l'hijab", ha osservato. Larijani ha affermato che anche durante il governo del regime dispotico Pahlavi in Iran, quando non era obbligatorio indossare il velo islamico e le donne erano incoraggiate a non osservare l'hijab, un numero considerevole di donne, infatti, indossava l'hijab. “A quel tempo, il nostro clero stava percorrendo la strada giusta”, ha osservato. (segue) (Res)