Uil: Fratoianni, auguri a Bombardieri per rielezione

- Il Covid-19 "non mi ha permesso di poter essere presente al congresso della Uil, approfitto quindi della rielezione di Bombardieri per esprimere a lui e a tutti i delegati del sindacato la nostra vicinanza e sostegno". Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana. "I mesi che ci attendono, fra le conseguenze della guerra, la crisi sociale sempre più esplosiva - prosegue in una nota il parlamentare di Verdi e Sinistra - l'emergenza climatica con i suoi effetti devastanti, con un governo di estrema destra alle porte, saranno duri e difficili. Ed è inaccettabile che a pagare il prezzo siano sempre i soliti, i ceti medi e popolari, i settori più fragili della società. Ben venga quindi il contributo fondamentale dei sindacati dei lavoratori. Contro la continua strage di Stato sui posti di lavoro, per aumentare gli stipendi, per contrastare una volta per tutte il lavoro precario, perché la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario diventi realtà, noi ci siamo - conclude Fratoianni - in Parlamento e nelle piazze. Buon lavoro a Bombardieri e ai compagni della Uil". (Com)