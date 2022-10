Roma: pregiudicati e rumori molesti, chiuso minimarket a Tomba di Nerone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minimarket in zona Tomba di Nerone a Roma si è visto sospendere temporaneamente la licenza per cinque giorni. Nel negozietto in via Vibio Mariano è stato accertato dai carabinieri un frequente via vai di pregiudicati ma anche il mancato rispetto delle norme d'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre ai numerosi assembramenti, che sono costati diverse sanzioni al titolare nel periodo Covid, nel negozio sono stati riscontrati più volte rumori molesti e musica. Infine assente la strumentazione per la misurazione del tasso alcolemico. (Rer)