Egitto: Canale di Suez fornirà alle navi servizi di rifornimento carburante e catering

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto inizierà a fornire nuovi servizi alle navi che transitano lungo il Canale di Suez, incluso il rifornimento di carburante e il catering, a partire dal primo trimestre del 2023. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa statale "Mena" Mohamed Abdel Aziz, consulente per i porti dell'Autorità generale per la zona economica del Canale di Suez. I servizi saranno forniti agli ingressi nord e a sud del Canale, rispettivamente a Port Said e Suez. A tale scopo, tre società internazionali hanno ottenuto una licenza che verrà rinnovata ogni anno. Non solo. Per le navi in transito per il porto di Ain Sokhna saranno disponibili da 20 a 25 altri servizi come l'evacuazione medica, la forniture di attrezzature marittime, di generi alimentari e di oli. (Cae)