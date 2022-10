Energia: De Poli (Udc), per fermare speculazioni disaccoppiare prezzo elettricità e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fermare la corsa delle speculazioni bisogna disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell’energia elettrica. Non possiamo restare fermi e bisognerà prendere tutte le misure necessarie anche a livello nazionale per calmierare le tariffe, come ad esempio Estendere ad almeno ai primi sei mesi del 2023 i crediti di imposta previsti per il gas e l’energia elettrica". Lo afferma il senatore dell'Udc, Antonio De Poli, che aggiunge: "In questi giorni ho ricevuto, da parte dei rappresentanti di Confcommercio Veneto e del presidente Patrizio Bertin, una lettera rivolta ai parlamentari neo eletti. Il Parlamento deve fare la sua parte. Senza certezze non può esserci programmazione da parte delle imprese. Ciò che ci preoccupa non è solo l’effetto del caro-energia ma anche l’impatto che l’inflazione avrà suoi consumi interni e quindi sulle imprese e sulle famiglie". Il parlamentare rilancia, infine, una sua proposta: "Azzeriamo in modo strutturale le tasse sulle bollette di luce e gas che incidono per il 30 per cento sui costi energetici". (Com)