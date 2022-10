Roma: presidente Municipio VIII, condanna per scritte su La Russa ma non ingigantire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scritte apparse nella notte sulla sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella contro il presidente del Senato Ignazio La Russa, sono "un gesto da condannare ma da non ingigantire strumentalmente". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri, esponente di Sinistra civica ecologista. "C'è una parte del Paese preoccupata di fronte alle biografie di chi guiderà Camera e Senato, tocca anche a La Russa e Fontana dimostrare l'autorevolezza istituzionale che deve caratterizzare chi rappresenta il Paese e non istanze divisive di parte", aggiunge. (Com)