- Un missile ha gravemente danneggiato una struttura energetica nella regione di Kiev. Lo ha reso noto l’operatore per l’energia elettrica ucraino, Ukrenergo, mettendo in guardia sulla possibilità di interruzioni e precisando che sono in corso tentativi di ripristinare la corrente. Il governatore regionale ucraino, Oleksiy Kuleba, ha riferito che non ci sono morti o feriti. (Kiu)