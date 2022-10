Senato: Gasparri (FI), solidarietà a La Russa, ora stroncare clima odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "A forza di denigrare con menzogne poi qualcuno riscopre la stella a cinque punte delle brigate rosse. Solidarietà al presidente del Senato, Ignazio La Russa, per le minacce apparse a Roma e l’invito a tutti coloro che alimentano giudizi faziosi e infondati ad abbassare i toni. Il clima di odio si stronca con la saggezza di tutti. E troppi hanno straparlato in queste ore. Si prenda atto della libera volontà degli elettori e del Parlamento mettendo al bando le faziosità". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Com)