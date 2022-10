Polonia: ambasciatore Israele convocato lunedì al ministero degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo l’ambasciatore israeliano a Varsavia, Yacov Livne, sarà convocato al ministero degli Esteri polacco. Lo ha reso noto il viceministro degli Esteri, Pawel Jablonski. “In alcuni interventi pubblici, Yacov Livne a indotto in errore l’opinione pubblica in merito ai motivi per i quali le gite scolastiche (in Polonia) dei giovani israeliani non si terranno più”, ha spiegato il viceministro. “Mi dispiace che l’ambasciatore abbia deciso di comunicare con il ministero degli Esteri attraverso i media”, ha continuato, aggiungendo che la convocazione di lunedì servirà “al chiarimento della situazione”. Le dichiarazioni del diplomatico a cui ha fatto riferimento risalgono a giovedì. Parlando alla commemorazione del 79mo anniversario della rivolta del campo di sterminio di Sobibor, il diplomatico aveva detto che è ora “impossibile” per le comitive israeliane visitare il sito “dopo le decisioni del ministero degli Esteri polacco”. Le visite delle scolaresche israeliane non avvengono più dall’estate, in quanto la Polonia chiede che esse si svolgano senza accompagnatori armati. Se Israele assecondasse questa richiesta, le visite potrebbero riprendere tranquillamente, ha specificato Jablonski. (Vap)