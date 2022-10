Pakistan: ministero Esteri convoca ambasciatore Usa, stupore per parole di Biden su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Pakistan, Bilawal Bhutto-Zardari, ha convocato l’ambasciatore degli Stati Uniti a Islamabad, Donald Blome, dopo le parole pronunciate giovedì 13 ottobre durante un evento di campagna elettorale dal presidente Usa Joe Biden, secondo cui il Pakistan potrebbe essere “uno dei Paesi più pericolosi al mondo”, avendo “armi nucleari ma nessuna coesione”. Lo riporta il quotidiano “The Dawn”. Nel corso di una conferenza stampa a Karachi, Bhutto-Zardari ha ricordato che, in fatto di sicurezza, gli asset nucleari del Pakistan “rispettano tutti gli standard internazionali”. “Se si vogliono sollevare dei dubbi rispetto alla sicurezza nucleare, bisognerebbe parlare con il nostro vicino l’India, che di recente ha lanciato accidentalmente un missile in territorio pachistano. Un atto irresponsabile, che dovrebbe destare genuine preoccupazioni sulla sicurezza di Paesi dotati di armi atomiche”, ha detto il capo della diplomazia di Islamabad, dicendosi “sorpreso” per le parole di Biden: “Credo che questo sia esattamente il genere di incomprensione che si crea quando manca il dialogo”. (segue) (Inn)