Spagna: Sanchez, necessario disaccoppiare prezzo del gas da quello dell'elettricità

- Per affrontare la crisi energetica è necessaria una riforma che preveda il disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'elettricità il prima possibile e la realizzazione di misure in linea con una transizione verde poiché l'attuale crisi non può essere usata come "scusa" per rimandare gli impegni. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento al panel "Guidare l'Europa verso il cambiamento" nell'ambito del Congresso del Partito dei socialisti europei (Pse). Sanchez ha auspicato politiche di protezione sociale rivolte alle famiglie e alle imprese e una tassazione per le grandi imprese che "guadagnano molto denaro ad ogni crisi". Il leader spagnolo ha chiesto la costruzione di interconnettori energetici, come il Midcat, tra la penisola iberica e il resto d'Europa per aiutare i Paesi più vulnerabili alla "guerra ibrida" del presidente russo Vladimir Putin. "Vogliamo mostrare solidarietà", ha sottolineato Sanchez a questo proposito. Il capo dell'esecutivo di Madrid ha fatto appello all'unità di fronte all'invasione russa, fornendo aiuti economici, umanitari e militari agli ucraini e si è anche rivolto alla popolazione russa per ricordare che non ha nulla contro di essa, ma "tutto contro il regime autocratico di Putin". Il premier spagnolo ha poi indicato la crisi alimentare e l'assegnazione di risorse finanziarie ai Paesi meno sviluppati come due delle principali questioni che i socialisti devono affrontare a livello internazionale. Per entrambi ha chiesto di sostenere il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e le misure che vengono attuate nell'ambito dell'organizzazione. (Geb)