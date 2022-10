Iraq: Al Sadr punge il neo premier incaricato Al Sudani, “vuole un governo delle milizie”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo premier incaricato dell’Iraq, Muhammad al Sudani, ha iniziato a formare “un governo di coalizione subordinato alle milizie”. A dirlo è stato il leader del movimento sadrista, Muqtada al Sadr, secondo quanto riferisce il sito web dell’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”. Si tratta del primo e pungente commento del politico e religioso iracheno dopo che il neo eletto presidente della Repubblica, il politico dell’Unione patriottica del Kurdistan (Upk) ed ex ministro, Abdul Latif Rashid, ha incaricato Al Sudani, esponente del Quadro di coordinamento sciita, gruppo che riunisce i partiti filo-iraniani, di formare un nuovo governo. Muhammad Salih al Iraqi, uno dei portavoce di Al Sadr, ha detto che nessun membro del movimento sadrista dovrebbe partecipare alla formazione del governo guidato da Al Sudani. Il leader sciita ha messo in guardia dal trasformare il Paese in un "giocattolo degli stranieri" che mettono “il denaro del popolo nelle tasche dei corrotti”. Secondo Al Sadr, gli sforzi per formare un ampio governo nazionale nel Paese sono falliti, avvertendo che "formare governo delle milizia non soddisferà le aspirazioni della gente". (segue) (Res)