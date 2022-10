Iraq: Al Sadr punge il neo premier incaricato Al Sudani, “vuole un governo delle milizie” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commenti di Al Sadr sono arrivati dopo due giorni di silenzio. Nei mesi scorsi, proprio a seguito della scelta del Quadro di coordinamento sciita di nominare Al Sudani come possibile capo del governo, Al Sadr ha prima chiesto ai suoi 73 deputati di ritirarsi dal Parlamento e presentare le proprie dimissioni, per poi annunciare il suo ritiro dalla politica, spingendo i suoi seguaci a dare il via ad un’ondata di scontri con epicentro nella “Zona verde” di Baghdad tra il 29 e 30 agosto costata oltre 30 morti e 700 feriti. La lunga situazione di stallo ha fatto precipitare l'Iraq in una delle sue peggiori crisi da quando l'invasione guidata dagli Stati Uniti ha rovesciato Saddam Hussein nel 2003; ha inoltre segnato il periodo di tempo più lungo in cui il Paese è rimasto senza un governo funzionante dalle prime elezioni sostenute dagli Stati Uniti nel 2005. (segue) (Res)