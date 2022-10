Iraq: Al Sadr punge il neo premier incaricato Al Sudani, “vuole un governo delle milizie” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per convenzione, le tre cariche dello Stato sono assegnate in base all’appartenenza etnico-religiosa. La carica di capo dello Stato è solitamente assegnata alla minoranza curda, in particolare a una figura dell'Unione Patriottica del Kurdistan (Upk), mentre il Partito democratico del Kurdistan (Pdk) guida il governo della regione autonoma del Kurdistan iracheno. La carica di capo del governo è assegnata a un esponente dell’Islam sciita, la componente religiosa maggioritaria nel Paese. Ai musulmani sunniti è invece riservata la presidenza del parlamento. Con questa complessa suddivisione le nomina delle tre cariche viaggia su binari diversi con le consultazioni che avvengono anzitutto internamente alle tre componenti della società irachena. (segue) (Res)