Iraq: Al Sadr punge il neo premier incaricato Al Sudani, “vuole un governo delle milizie” (4)

- Secondo molti osservatori, Al Sadr avrebbe ormai esaurito le sue opzioni sul tavolo. Nelle proteste poi sfociate in scontri armati prima con le forze di sicurezza e poi con le milizie sciite filo-iraniane Unità della mobilitazione popolare (Pmu), Al Sadr ha dimostrato la capacità di mobilitare e smobilitare i propri sostenitori, compresi gli esponenti delle Brigate della Pace. Su ordine di Al Sadr il 29 agosto le milizie hanno lanciato attacchi in contemporanea non solo a Baghdad ma anche nelle provincie meridionali e centrali dell’Iraq, per poi bloccare la loro azione il 30 agosto dopo l’ordine del proprio leader. Tuttavia, le Brigate della pace si sono dimostrate nettamente inferiori nel confronto armato con i rivali superiori dal punto di vista militare, meglio armati e addestrati, con la maggior parte dei 33 morti negli scontri appartenenti alla fazione sadrista. (segue) (Res)