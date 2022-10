Iraq: Al Sadr punge il neo premier incaricato Al Sudani, “vuole un governo delle milizie” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei 30 giorni di tempo che avrà Al Sudani per formare un nuovo governo, sarà un sorvegliato speciale sia nei Paesi della regione, tra tutti l’Arabia Saudita che teme un governo filo-iraniano a Baghdad, ma anche i Paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti. Come sottolineato in un’analisi dal quotidiano britannico “Financial Times”, la vittoria, almeno in questa fase, del Quadro di coordinamento sciita, rappresenta una battuta d'arresto per gli Stati Uniti che in questi anni ha fortemente sostenuto il governo di Mustafa al Kadhimi, vedendo in Al Sadr, nonostante il suo forte antiamericanismo, una via meno rischiosa per la sicurezza Usa e per gli equilibri regionali. I Paesi occidentali tra cui l’Italia, sono molto presenti in Iraq soprattutto nel settore energetico e delle infrastrutture. (segue) (Res)