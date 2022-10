Iraq: Al Sadr punge il neo premier incaricato Al Sudani, “vuole un governo delle milizie” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico l’Italia vanta un rapporto di lunga durata con l’Iraq. Nel Paese operano ben 16 importanti aziende italiane, principalmente nei settori dell’Energia e delle Infrastrutture. In base ai dati elaborati dalla piattaforma “InfoMercatiEsteri”, nel 2021 le esportazioni italiane hanno raggiunto il valore di 656 milioni di euro segnando un +22,9 per cento rispetto al 2020 (anno della pandemia di Covid-19) e superiore al dato del 2019 pari a 549,16 milioni di euro, mentre l’import ha toccato quota 3,359 miliardi di euro (+51 per cento rispetto al 2020) con una prevalenza dei prodotti minerari. L’Italia ha elevato in questi i suoi rapporti con l’Iraq, non solo sul piano economico, ma anche della difesa, con un rapporto che risale al 2003 e che ha visto la partecipazione italiana alle varie missioni internazionali di lotta contro il terrorismo e di assistenza alle Forze armate irachene. In particolare, nell'ambito della Missione internazionale "Inherent Resolve" l'Italia è presente con l'operazione "Prima Parthica" fornendo personale di staff (circa 1.100 uomini) ai comandi multinazionali siti in Kuwait, e Iraq (Baghdad ed Erbil) nonché assetti e capacità di addestramento e assistenza rivolti alle Forze Armate e di polizia irachene. Il ruolo dell’Italia nel Paese arabo è culminato con l’assunzione nel maggio scorso del comando della Missione Nato in Iraq (Nmi) guidata dal generale Giovanni Maria Iannucci. (Res)