Difesa: Urso (Fd'I), Alpini simbolo di italianità, a loro gratitudine di una nazione intera

24 luglio 2021

- "In occasione dei 150 anni della fondazione del corpo degli Alpini, simbolo ed orgoglio per tutti gli italiani desidero esprimere tutto il ringraziamento per quanto fanno quotidianamente in Italia e nel mondo per garantire la sicurezza e la pace. Un simbolo di italianità che dovunque ha dato prova di alta professionalità, eroismo e senso del dovere. A loro va la gratitudine di una nazione intera". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, presidente del Copasir. (Com)