Roma: Maselli (Fd'I), solidarietà a La Russa, serve senso responsabilità e non odio

- Il consigliere di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Massimiliano Maselli, esprime "vicinanza e solidarietà al presidente del Senato Ignazio La Russa" per le scritte apparse oggi alla Garbatella. "Neanche il tempo di essere di eletto a ricoprire la seconda carica dello Stato che ecco arrivare il gravissimo episodio vandalico che ci riporta indietro nel tempo, ad un periodo storico tra i più drammatici della nostra democrazia - spiega Maselli -. In questo momento serve un grande senso di responsabilità da parte di tutti, cosa che purtroppo non abbiamo visto in questi giorni da parte di diversi esponenti dell'opposizione che in parlamento si sono lasciati andare nei confronti dei nuovi presidenti delle Camere a frasi che non fanno che alimentare in certe frange estremiste un clima d'odio e d'intolleranza che va assolutamente fermato e condannato senza se e senza ma". (Rer)