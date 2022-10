Turchia: Erdogan, 41 morti nell’esplosione nella miniera di Asmara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime dell’esplosione avvenuta ieri sera in Turchia, nel complesso minerario di Amasra, situato nella provincia di Bartin, sulle coste del Mar Nero, è di 41 morti. Lo ha detto oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando alla stampa dal luogo dove è avvenuta la tragedia. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anasolu”, il capo dello Stato ha ricevuto un aggiornamento dal ministro dell'Interno Suleyman Soylu, dal ministro del Lavoro e della sicurezza sociale, Vedat Bilgin e dal ministro dell'Energia e delle risorse naturali, Fatih Donmez, in merito ai soccorsi e alla situazione nell'area mineraria. "Come è avvenuta l'esplosione e chi è il responsabile sarà rivelato attraverso indagini amministrative e giudiziarie. Non vogliamo più correre rischi inutili nelle nostre miniere”, ha detto Erdogan. In precedenza, Soylu aveva spiegato che i minatori presenti sul posto quando è avvenuta l’esplosione erano in tutto 110 e 58 di loro sono stati tratti in salvo o sono riusciti a fuggire. Il ministro aveva aggiunto che undici persone sono state ricoverate in ospedale e che un minatore era stato dimesso dopo le cure. (Tua)