Finlandia: ministro Difesa, se Russia usasse arma nucleare sarebbe il suo "ultimo errore"

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Se la Russia decidesse di usare l’arma nucleare, questo sarebbe il suo "ultimo errore". Lo ha detto il ministro della Difesa finlandese, Antti Kaikkonen. Sia l’Unione europea, sia la Nato hanno messo in guardia Mosca che la risposta all’uso di armi nucleari sarebbe seria. Per il ministro, tuttavia, è prudente non specificare quale sarebbe il tipo di reazione se la Federazione Russa dovesse oltrepassare questa soglia, per evitare che Mosca possa sfruttare a suo vantaggio l'informazione. “L’Ucraina ha bisogno di ogni tipo di aiuto: munizioni e armi per il fronte. Sta arrivando un inverno freddo e i soldati avranno bisogno di equipaggiamento adeguato”, ha continuato Kaikkonen. Finora Helsinki ha fornito a Kiev nove pacchetti di aiuti militari per un valore totale di 105 milioni di euro. Il ministro ha spiegato che un decimo è in corso di elaborazione. (Sts)