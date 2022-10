Roma: perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato ad Acilia, morto 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidente mortale, stamattina intorno alle 6:15 ad Acilia di Roma. A perdere la vita un 21enne residente nella zona, che all'altezza del civico 467 di via di Saponara - per cause in corso di accertamento - è uscito di strada con la sua auto Renault Modus ed finito in un fossato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale. Il giovane è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Grassi di Ostia, dove però è deceduto. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente che non ha visto coinvolti altri veicoli, sono in corso indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. (Rer)