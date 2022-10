Senato: Faraone (Azione-Iv), infangare istituzioni è pericolo per democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Minacciare le istituzioni quando non sono rappresentate dalla tua parte politica e per di più con la stella a cinque punte , simbolo delle Br, è non solo un gravissimo atto intimidatorio ma un segnale antidemocratico a cui tutta la politica dovrebbe reagire compatta, da sinistra a destra. Fermiamo subito il clima di odio che si sta già avventando su questa legislatura. Le istituzioni si rispettano, infangarle significa essere illiberali". Lo afferma in una nota il deputato di Azione-Italia viva, Davide Faraone. (Com)