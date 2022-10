Ucraina: le forze di Kiev sfondano il fronte russo nella regione di Kherson (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comando russo, secondo quanto riferisce il canale Telegram “Vojenkory” (l’abbreviazione di “corrispondenti di guerra”), ha continuato a rafforzare le difese lungo linea Dudchan, Novaya Kamenka, Ishchenko, Bruskinskoye, Sukhoi Stavok, su cui le truppe di Mosca si sono attestate dopo essersi ritirate per alcune decine di chilometri. Il settore russo è difeso da truppe d'assalto aviotrasportate, dalla 126a Brigata di difesa costiera e da reparti di fanteria motorizzata. I russi impiegano artiglierie da entrambe le sponde del Dnepr, nonché elicotteri d’assalto appartenenti all'aviazione dell'esercito. La situazione è evidentemente critica per il comando di Mosca, che ha già disposto lo schieramento in battaglia delle riserve delle forze aviotrasportate e della 126ma Brigata. Il vicegovernatore russo della regione, Kirill Stremousov, ha ammesso che sono “momenti difficili” e ha invitato la popolazione ad evacuare i centri minori che si trovano sulla riva destra del Dniepr. (Res)