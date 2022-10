Roma: ruba borsa, scappa e ferisce due agenti, arrestato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rubato la borsa a una passante ed è scappato ma in via Laurentina a Roma c'erano tre agenti liberi dal servizio, due della questura e uno della penitenziaria, che lo hanno notato e acciuffato. È stato arrestato così ieri pomeriggio un 45enne cileno. I tre agenti lo hanno inseguito e raggiunto e alla fine hanno dovuto denunciarlo per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per ricettazione. Due agenti infatti sono rimasti feriti nella colluttazione: uno in maniera lieve, quello della penitenziaria, l'altro invece ha riportato contusioni e ne avrà per altri 30 giorni. (Rer)