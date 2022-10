Vaticano: Papa Francesco a membri Cl, abbiate sempre rispetto e amore per la Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Don Giussani ha insegnato ad avere rispetto e amore filiale per la Chiesa e, con grande equilibrio, ha saputo sempre tenere insieme il carisma e l'autorità". Lo ha detto Papa Francesco parlando ai membri di Comunione e Liberazione ricevuti in udienza in occasione dei 100 anni dalla nascita del suo fondatore. "Voi cantate spesso nei vostri incontri il canto "La strada". Giussani, proprio usando la metafora della strada diceva: «L'autorità assicura la strada giusta, il carisma rende bella la strada». Senza l'autorità si rischia di andare fuori strada, di andare in una direzione sbagliata. Ma senza il carisma il cammino rischia di diventare noioso, non più attraente per la gente di quel particolare momento storico". Il Santo Padre ha poi osservato: "Anche tra voi, alcuni sono incaricati di un compito di autorità e di governo, per servire tutti gli altri e indicare la strada giusta. Questo consiste, in concreto, nel guidare e rappresentare il movimento, nel favorirne lo sviluppo, nel portare avanti progetti apostolici specifici, nell'assicurare la fedeltà al carisma, nel tutelare i membri del movimento, nel promuovere il loro cammino cristiano e la loro formazione umana e spirituale". (Civ)