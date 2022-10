© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono totalmente a favore di una legge sull'eutanasia. Ma credo che ora ci saranno maggiori difficoltà. La maggioranza non va dietro queste tematiche, che per me sono di un Paese civile". Lo ha detto l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, a "Skytg24 live in Firenze". (Rin)